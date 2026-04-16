Macut o godišnjici Vlade: Radili smo u interesu građana i to će se tek videti

Beta pre 37 minuta

Premijer Srbije Đuro Macut danas je, povodom godišnjice formiranja Vlade, istakao da je njen rad bio usmeren na velika, sistemska pitanja od neposrednog značaja za građane, a ne dnevnu politiku.

"Ponosan na ono što je postignuto, ali i svestan da se deo učinjenog ne vidi odmah u svakodnevici građana, ovu godinu vidim kao period stabilizacije i postavljanja čvrstih temelja", naveo je Macut, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Istakao je u saopštenju da je rad Vlade bio usmeren na stvaranje uslova za dugoročne i održive promene, čiji će se puni efekti tek jasnije pokazati. 

"Pred nama je vreme u kojem učinci našeg rada moraju biti još vidljiviji i merljivi u životu svakog građanina Srbije", kazao je Macut.

Rekao je da je u vremenu velikih globalnih izazova, ali i složenih unutrašnjih okolnosti, Vlada ostala čvrsto usmerena na očuvanje stabilnosti Srbije, sprovođenje reformi i jačanje njenog međunarodnog položaja.

Kazao je da je dužnost predsednika Vlade preuzeo u izuzetno teškom trenutku, kada je društvo bilo duboko podeljeno, a visokoškolske ustanove suočene sa blokadama, što je, kako je naveo, dodatno otežavalo ukupan društveni i institucionalni ambijent.

"Uprkos tome, naša puna pažnja bila je posvećena ekonomiji, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj politici i međunarodnoj saradnji, sa jasnim ciljem da se konkretni pomaci osete u svakodnevnom životu građana", rekao je.

Dodao je da je "pre svega očuvana makroekonomska stabilnost, uprkos brojnim izazovima u Evropi i svetu". 

"Vlada je radila na održavanju stabilnih javnih finansija, kontrolisanju inflacije i nastavku rasta plata i penzija, vodeći računa o tome da se zaštiti životni standard građana i sačuva ekonomska sigurnost države", kazao je. 

Rekao je da je u oblasti zdravstva napravljen značajan iskorak u dostupnosti savremenih terapija, naročito u onkologiji, uz istovremeno unapređenje zdravstvene infrastrukture kao i jačanje kadrovskih kapaciteta zapošljavanjem više od pet hiljada zdravstvenih radnika. 

Rekao je da su sistemske promene započete posebno u visokom obrazovanju, te da se pristupilo ozbiljnoj analizi rada visokoškolskih ustanova i studijskih programa, sa ciljem da se osavremene fakulteti, unapredi kvalitet studija i osmisle novi, kvalitetniji programi.

Premijer je rekao da je Srbija dodatno učvrstila svoj međunarodni položaj kroz intenzivniju diplomatsku aktivnost, sa ciljem da se obnove stara, ali i učvrste nova prijateljstva. 

"Kroz brojne bilateralne susrete i učešća na međunarodnim skupovima dodatno je unapređena saradnja sa evropskim partnerima, kao i sa SAD, dok je poseban fokus stavljen na jačanje odnosa sa državama Afrike i drugih regiona", rekao je.

U oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kako je naveo, započeti su i intenzivno se realizuju projekti od kapitalnog značaja širom Srbije. U to je ubrojao radove na izgradnji autoputeva, metroa, obilaznica i unapređenju lokalne infrastrukture.

"Paralelno s tim, realizuje se i projekat Ekspo 2027, koji će značajno doprineti transformaciji Beograda i biti ključni pokretač daljeg razvoja i modernizacije Srbije", rekao je.

Poseban naglasak, kako je naveo, stavljen je na jačanje institucionalne odgovornosti i unapređenje efikasnosti sistema. 

"Pojačan je fokus na odgovornost nosilaca funkcija, rad institucija i bolju koordinaciju između ministarstava, kako bi proces donošenja odluka bio brži, efikasniji i u potpunosti usmeren na interes građana Srbije", rekao je.

Kazao je da je nastavljeno unapređenje mera podrške porodicama, penzionerima i najugroženijim kategorijama stanovništva, piše u saopštenju.

(Beta, 16.04.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePremijer SrbijeĐuro Macut

Vojvodina, najnovije vesti »

