Macut o godišnjici Vlade: Radili smo u interesu građana i to će se tek videti

Premijer Srbije Đuro Macut danas je, povodom godišnjice formiranja Vlade, istakao da je njen rad bio usmeren na velika, sistemska pitanja od neposrednog značaja za građane, a ne dnevnu politiku.

"Ponosan na ono što je postignuto, ali i svestan da se deo učinjenog ne vidi odmah u svakodnevici građana, ovu godinu vidim kao period stabilizacije i postavljanja čvrstih temelja", naveo je Macut, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Istakao je u saopštenju da je rad Vlade bio usmeren na stvaranje uslova za dugoročne i održive promene, čiji će se puni efekti tek jasnije pokazati.

"Pred nama je vreme u kojem učinci našeg rada moraju biti još vidljiviji i merljivi u životu svakog građanina Srbije", kazao je Macut.

Rekao je da je u vremenu velikih globalnih izazova, ali i složenih unutrašnjih okolnosti, Vlada ostala čvrsto usmerena na očuvanje stabilnosti Srbije, sprovođenje reformi i jačanje njenog međunarodnog položaja.

Kazao je da je dužnost predsednika Vlade preuzeo u izuzetno teškom trenutku, kada je društvo bilo duboko podeljeno, a visokoškolske ustanove suočene sa blokadama, što je, kako je naveo, dodatno otežavalo ukupan društveni i institucionalni ambijent.

"Uprkos tome, naša puna pažnja bila je posvećena ekonomiji, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj politici i međunarodnoj saradnji, sa jasnim ciljem da se konkretni pomaci osete u svakodnevnom životu građana", rekao je.

Dodao je da je "pre svega očuvana makroekonomska stabilnost, uprkos brojnim izazovima u Evropi i svetu".

"Vlada je radila na održavanju stabilnih javnih finansija, kontrolisanju inflacije i nastavku rasta plata i penzija, vodeći računa o tome da se zaštiti životni standard građana i sačuva ekonomska sigurnost države", kazao je.

Rekao je da je u oblasti zdravstva napravljen značajan iskorak u dostupnosti savremenih terapija, naročito u onkologiji, uz istovremeno unapređenje zdravstvene infrastrukture kao i jačanje kadrovskih kapaciteta zapošljavanjem više od pet hiljada zdravstvenih radnika.

Rekao je da su sistemske promene započete posebno u visokom obrazovanju, te da se pristupilo ozbiljnoj analizi rada visokoškolskih ustanova i studijskih programa, sa ciljem da se osavremene fakulteti, unapredi kvalitet studija i osmisle novi, kvalitetniji programi.

Premijer je rekao da je Srbija dodatno učvrstila svoj međunarodni položaj kroz intenzivniju diplomatsku aktivnost, sa ciljem da se obnove stara, ali i učvrste nova prijateljstva.

"Kroz brojne bilateralne susrete i učešća na međunarodnim skupovima dodatno je unapređena saradnja sa evropskim partnerima, kao i sa SAD, dok je poseban fokus stavljen na jačanje odnosa sa državama Afrike i drugih regiona", rekao je.

U oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kako je naveo, započeti su i intenzivno se realizuju projekti od kapitalnog značaja širom Srbije. U to je ubrojao radove na izgradnji autoputeva, metroa, obilaznica i unapređenju lokalne infrastrukture.

"Paralelno s tim, realizuje se i projekat Ekspo 2027, koji će značajno doprineti transformaciji Beograda i biti ključni pokretač daljeg razvoja i modernizacije Srbije", rekao je.

Poseban naglasak, kako je naveo, stavljen je na jačanje institucionalne odgovornosti i unapređenje efikasnosti sistema.

"Pojačan je fokus na odgovornost nosilaca funkcija, rad institucija i bolju koordinaciju između ministarstava, kako bi proces donošenja odluka bio brži, efikasniji i u potpunosti usmeren na interes građana Srbije", rekao je.

Kazao je da je nastavljeno unapređenje mera podrške porodicama, penzionerima i najugroženijim kategorijama stanovništva, piše u saopštenju.

(Beta, 16.04.2026)