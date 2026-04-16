Opozicija u Skupštini optužuje vlast da beži od rasprave o Vladi
Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije ocenili su da je vlast dnevnim redom današnje sednice pokušala da izbegne raspravu o glasanju nepoverenja Vladi Srbije, dok poslanici vladajuće koalicije, sa druge strane, smatraju da je 40 tačaka dnevnog reda znak da Vlada radi i da ima poverenje.
Poslanici vlasti ni juče ni danas nisu dali kvorum za održavanje sednice na kojoj bi se raspravljalo o izglasavanju nepoverenja Vladi na zahtev 62 poslanika opozicije, pa je danas počela druga sednica sa 40 tačaka dnevnog reda među kojima je devet predloga zakona i više međunarodnih sporazuma.
Današnja sednica završena je u 18 časova, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će ona biti nastavljena u petak u 10 časova.
Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović ocenila je da dnevni red sa 40 tačaka današnje sednice Skupštine Srbije nije dnevni red, već "dimna zavesa", kako bi se izbegla rasprava o izglasavanju nepoverenja Vladi Srbije.
Ona je na današnjoj sednici kazala da se vlast ne može zauvek skrivati od jednostavnog pitanja - zašto se "boji rasprave o nepoverenju Vladi".
"To je centralna politička tema svake parlamentarne demokratije - ima li ova Vlada legitimitet, ima li rezultate, poverenje građana i moralno pravo da vodi ovu zemlju. To su suštinska pitanja. Umesto odgovora dobili smo trik, umesto rasprave - prepakivanje, umesto odgovornosti - proceduru", rekla je Nestorovićeva.
Optužila je vlast da kada nema argumente, menja termin, kada nema podršku, menja temu, a kada nema odgovor - zatrpava pitanja papirima, uz ocenu da je to suština današnje sednice.
"Sklepano je sve na brzinu, da se vidi kako Srbija ima utabani put ka EU, da se ispunjavaju uslovi. Pa nije suština napisati samo lep zakon, ja se slažem da ovde ima divnih predloga zakona koje bi trebalo da poštujemo. S obzirom da imamo problem u aktuelnom sazivu i režimu sa poštovanjem Ustava, ko onda garantuje da će se poštovati bilo šta od ovih zakona?", pitala je Danijela Nestorović.
Ocenila je da problem nije broj tačaka dnevnog reda, već "broj problema od kojih vlast beži", kao ni procedura, već zloupotreba procedure.
"Ova sednica liči na pretrpani kofer koji jedva zatvarate, a iz njega vire inflacija, korupcija, partijsko kadrovanje, netransparentni ugovori, urušene institucije, strah od rasprave... I vi pokušavate da sednete na taj kofer i zatvorite ga pečatom. E pa to nije više moguće, jer građani vide da se od rasprave beži", ocenila je Nestorovićeva.
Ona je na kraju izlaganja uputila "molbu" vlastima da raspiše izbore, kako je navela, "da se završi ova agonija".
Poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević odbacio je ocenu da 40 tačaka dnevnog reda predstavlja "dimnu zavesu", već naveo da to znači "da Vlada radi punim kapacitetom".
"To znači da ova Vlada ima i legalitet i legitimitet, i svakako većinsku podršku i u narodu, i u parlamentu", rekao je Starčević i dodao da će poslanička grupa njegove stranke podržati sve tačke dnevnog reda.
Poslanik Stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je današnji dnevni red kao "bućkuriš sa 40 tačaka", navodeći da svaka od njih mora da se pogleda pažljivo, jer u svakoj može provuče "nešto što će kasnije biti mogući izvor korupcije".
"Sa Srpskom naprednom strankom (SNS) nikad nema mirnog sna što se toga tiče", kazao je Cvejić.
Poslanik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Risto Kostov najavio je da će ta poslanička grupa podržati sve predloge koji su danas na dnevnom redu, kao i poslanička grupa Zdrava Srbija - Pokret socijalista, kako je najavio poslanik Bojan Torbica.
Torbica je ocenio da zakoni sami po sebi ne predstavljaju problem, ali da Srbiju neće približiti Evropskoj uniji (EU), za šta smatra da je jedino moguće da se desi ukoliko Srbija prizna "terorističku tvorevinu Kosovo" i udalji se od Rusije i Kine.
Naveo je kao primer predlog Zakona o kohezionoj politici o pristupu Srbije evropskom fondovima po ulasku u EU, koji je na današnjem dnevnom redu, navodeći da je pitanje da li će EU opstati u sadašnjem obliku do kraja decenije.
"Zato, budimo iskreni, izvesnije je i realnije da kada bi danas usvojili zakon o formiranju srpskih naučno-istraživačkih kolonija na Marsu, garantujem da bismo ranije dočekali njegovu primenu, nego što će to biti slučaj sa ovim Zakonom", kazao je Torbica i ocenio da građani treba da preispitaju evropski put Srbije.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač kazala je da je to proevropska stranka i da će zbog toga podržati sve predložene tačke dnevnog reda, jer mnoge predstavljaju usklađivanje sa evropskim direktivama.
Predsednica parlamenta Ana Brnabić potom je odredila pauzu do 15.00 kada bi palament nastvio sednicu.
Posle poslaničkih pitanja, skupštinska večina odbila je da u dnevni red uvrsti više zakonskih predloga koje su preložili poslanici SSP i ZLF i to u vezi sa zakonom "roditelj - negovatelj", o izmenama zakona u vezi sa oporezivanjem dobitaka u klaionicma, kao i o studentskim organizacija i kulturi stanovanja i visini zakupnina.
Odbijeno je da na dnevni red skupštinskog zasedanja budu uvršteni i zakonski prelozi ZLF - o utvrdjivanju porekla imovine, kao i o ukidanju dualnog obrazovanja.
Poslanik ZLF Đorđe Pavićević je kazao da je ta stranka još ranije preložila zakonske izmene o studentskim organizacijama.
Rekao je da je to neophodno kako bi se sprečilo da neke od tih organizacija dobijaju priviligije na drugoj strani i budu produžena ruka vladajuće Srpske napredne stranke.
Među tačkama dnevnog reda su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.
Poslanici će razmatrati i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.
Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih medjunarodnih sporazuma i konvencija.
Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije, kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.
Raspravljaće se i o odluci o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja, kao i o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.
Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe je na dnevnom redu parlamenta.
Na početku zasedanja poslanici su postavljali pitanja Vladi i ministarstvima iz raznih oblasti, uključujući i u vezi sa održavanjem lokalnih izbora u deset mesta 29. marta i ponašanju policije, ali i o energetskoj situaciji Srbije i ekspolozivu pronađenom u blizini gasovoda kod Kanjiže.
Poslanicu Milicu Marušić Jablanovć (Ekološki ustanak) interesovalo je zašto posle pogibije radnika na gradilištima policija ne pravi preters kao na Filozofskom fakultetu posle pogibije studentkinje Milice Živković, kao i zašto je ukinut podsticaj za zbrinjavanje opasnog otpada.
Poslanik Branko Pavlović (Mi -glas iz naroda) upitao je Vladu Srbije da li postoji tehološko rešenje da vozači tramvaja na raskrsnicama ne izlaze napolje da bi "šipkom" podesili skretnicu, kao i da li postoji rešenje da nadležnima u kancelariji "pišti" da ima rupa ili ulegnuće na putu kako bi intervenisali da se to otkloni.
On je upitao i da li će predstavnici Vlade Srbije otputovati u Moskvu da ugovore isporuku nafte u slučaju najgoreg scenarija i nastavka rata na Bliskom istoku.
Takoće zatražio je i odgovor kako će se obezbediti dovoljno elekrične energije za planiranu izgradnju data centara.
Rastislav Dinić (Zeleno-levi front) zatražio je dokumentaciju o osnivanju Fakulteta za srske studije u Nišu i izbor rukovodstva.
Poslanika stranke Srbija centar (SRCE) Petra Boškovića interesovalo je zašto su se građani Kanjiže 5. aprila probudili pod opsadom vojske zbog četiri kilograma eksploziva u blizini gasovoda.
"Ko je naredio VBA i Vojsci da reaguje zbog eksploziva u blizini civilnog objekta i zašto nije angažovana BIA i policija", upitao je Bošković.
Njega je interesovalo i zašto Miloša Vučevića, koji nije državni, već je partijski funkcioner, štiti vojno obezbeđenje.
Poslanica Marinika Tepić (Stranka slobode i pravde) upitala je predstavnike Vlade Srbije zašto je glavni javni tužioc za organizovani kriminal Mladen Nenadić bio u martu prošle godine u kancelariji ministra kulture Nkole Selakovića i razgovarao uz "zatraženu rakiju" oko sat vremena.
"Sastanak je bio u danu kada je postupajući tužilac naredio pretres Ministarstva kulture. O sastanku je Selaković sutradan podneo pismeno izjašnjenje, ko mu je rekao da to uredi jer o sastanku ne postoji službena beleška", rekla je Tepić.
Poslanika Uroša Đokoća (Narodni pokret Srbije) interesovalo je da li je pokrenuta istraga za oko 200 maskiranih lica sa motkama na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti.
"Ko je naredio nepostupanje policije i da njima okrene leđa", upitao je Đokić.
Direktora BIA Vladimira Orlića on je upitao odakle lokalnim kriminalcima značke policije.
Poslanik Aleksandar Marković (Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane) upitao je kada će rektor Vladan Đokić podneti ostavku, ili će se pokrenuti procedura njegove smene, jer je "fakultete pretvorio u partijske ćelije" i protivustavno se bavi politikom.
(Beta, 16.04.2026)