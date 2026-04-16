Opozicija u Skupštini optužuje vlast da beži od rasprave o Vladi

Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije ocenili su da je vlast dnevnim redom današnje sednice pokušala da izbegne raspravu o glasanju nepoverenja Vladi Srbije, dok poslanici vladajuće koalicije, sa druge strane, smatraju da je 40 tačaka dnevnog reda znak da Vlada radi i da ima poverenje.

Poslanici vlasti ni juče ni danas nisu dali kvorum za održavanje sednice na kojoj bi se raspravljalo o izglasavanju nepoverenja Vladi na zahtev 62 poslanika opozicije, pa je danas počela druga sednica sa 40 tačaka dnevnog reda među kojima je devet predloga zakona i više međunarodnih sporazuma.

Današnja sednica završena je u 18 časova, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će ona biti nastavljena u petak u 10 časova.

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović ocenila je da dnevni red sa 40 tačaka današnje sednice Skupštine Srbije nije dnevni red, već "dimna zavesa", kako bi se izbegla rasprava o izglasavanju nepoverenja Vladi Srbije.

Ona je na današnjoj sednici kazala da se vlast ne može zauvek skrivati od jednostavnog pitanja - zašto se "boji rasprave o nepoverenju Vladi".

"To je centralna politička tema svake parlamentarne demokratije - ima li ova Vlada legitimitet, ima li rezultate, poverenje građana i moralno pravo da vodi ovu zemlju. To su suštinska pitanja. Umesto odgovora dobili smo trik, umesto rasprave - prepakivanje, umesto odgovornosti - proceduru", rekla je Nestorovićeva.

Optužila je vlast da kada nema argumente, menja termin, kada nema podršku, menja temu, a kada nema odgovor - zatrpava pitanja papirima, uz ocenu da je to suština današnje sednice.

"Sklepano je sve na brzinu, da se vidi kako Srbija ima utabani put ka EU, da se ispunjavaju uslovi. Pa nije suština napisati samo lep zakon, ja se slažem da ovde ima divnih predloga zakona koje bi trebalo da poštujemo. S obzirom da imamo problem u aktuelnom sazivu i režimu sa poštovanjem Ustava, ko onda garantuje da će se poštovati bilo šta od ovih zakona?", pitala je Danijela Nestorović.

Ocenila je da problem nije broj tačaka dnevnog reda, već "broj problema od kojih vlast beži", kao ni procedura, već zloupotreba procedure.

"Ova sednica liči na pretrpani kofer koji jedva zatvarate, a iz njega vire inflacija, korupcija, partijsko kadrovanje, netransparentni ugovori, urušene institucije, strah od rasprave... I vi pokušavate da sednete na taj kofer i zatvorite ga pečatom. E pa to nije više moguće, jer građani vide da se od rasprave beži", ocenila je Nestorovićeva.

Ona je na kraju izlaganja uputila "molbu" vlastima da raspiše izbore, kako je navela, "da se završi ova agonija".

Poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević odbacio je ocenu da 40 tačaka dnevnog reda predstavlja "dimnu zavesu", već naveo da to znači "da Vlada radi punim kapacitetom".

"To znači da ova Vlada ima i legalitet i legitimitet, i svakako većinsku podršku i u narodu, i u parlamentu", rekao je Starčević i dodao da će poslanička grupa njegove stranke podržati sve tačke dnevnog reda.

Poslanik Stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je današnji dnevni red kao "bućkuriš sa 40 tačaka", navodeći da svaka od njih mora da se pogleda pažljivo, jer u svakoj može provuče "nešto što će kasnije biti mogući izvor korupcije".

"Sa Srpskom naprednom strankom (SNS) nikad nema mirnog sna što se toga tiče", kazao je Cvejić.

Poslanik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Risto Kostov najavio je da će ta poslanička grupa podržati sve predloge koji su danas na dnevnom redu, kao i poslanička grupa Zdrava Srbija - Pokret socijalista, kako je najavio poslanik Bojan Torbica.

Torbica je ocenio da zakoni sami po sebi ne predstavljaju problem, ali da Srbiju neće približiti Evropskoj uniji (EU), za šta smatra da je jedino moguće da se desi ukoliko Srbija prizna "terorističku tvorevinu Kosovo" i udalji se od Rusije i Kine.

Naveo je kao primer predlog Zakona o kohezionoj politici o pristupu Srbije evropskom fondovima po ulasku u EU, koji je na današnjem dnevnom redu, navodeći da je pitanje da li će EU opstati u sadašnjem obliku do kraja decenije.

"Zato, budimo iskreni, izvesnije je i realnije da kada bi danas usvojili zakon o formiranju srpskih naučno-istraživačkih kolonija na Marsu, garantujem da bismo ranije dočekali njegovu primenu, nego što će to biti slučaj sa ovim Zakonom", kazao je Torbica i ocenio da građani treba da preispitaju evropski put Srbije.

Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač kazala je da je to proevropska stranka i da će zbog toga podržati sve predložene tačke dnevnog reda, jer mnoge predstavljaju usklađivanje sa evropskim direktivama.