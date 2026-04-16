Ponoš (SRCE): Evropskim zvaničnicima razvejati strah od neizvesnosti posle pada Vučića

Beta pre 1 sat

 Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da je cilj zajedničke diplomatske inicijative sa proevropskim opozicionim strankama da se razgovara sa predstavnicima država Evropske unije i da se osvetli stanje u Srbiji, koje se pogoršava iz dana u dan.

On je u izjavi za list "Danas" rekao da je stranim zvaničnicima neophodno da se objasni da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće povesti Srbiju putem evropskih integracija.

"Takođe, da se objasni i da je iluzorno očekivati da Srpska napredna stranka može da se oporavi i da će Vučić da se promeni, da će da povede Srbiju putem evropskih integracija. Još važnije je da se razveje strah od političkog vakuuma i neizvesnosti posle pada Vučića. Većina sagovornika, kao na primer visoki zvaničnici nemačkog Ministarstva spoljnih poslova i poslanici Bundestaga iz Odbora za evropske poslove, jako dobro razume da je izvesnost sa Vučićem na vlasti u Srbiji korisna taman toliko koliko i izvesnost ishoda najtežih oboljenja", poručio je Ponoš, navela je stranka Srbija centar u saopštenju.

Dodao je da od takve izvesnosti u Srbiji nema dobra ni za građane Srbije, ni za Evropu.

(Beta, 16.04.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaPredsednik SrbijeZdravko Ponoš

Politika, najnovije vesti »

