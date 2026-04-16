Ponoš (SRCE): Evropskim zvaničnicima razvejati strah od neizvesnosti posle pada Vučića
On je u izjavi za list "Danas" rekao da je stranim zvaničnicima neophodno da se objasni da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće povesti Srbiju putem evropskih integracija.
"Takođe, da se objasni i da je iluzorno očekivati da Srpska napredna stranka može da se oporavi i da će Vučić da se promeni, da će da povede Srbiju putem evropskih integracija. Još važnije je da se razveje strah od političkog vakuuma i neizvesnosti posle pada Vučića. Većina sagovornika, kao na primer visoki zvaničnici nemačkog Ministarstva spoljnih poslova i poslanici Bundestaga iz Odbora za evropske poslove, jako dobro razume da je izvesnost sa Vučićem na vlasti u Srbiji korisna taman toliko koliko i izvesnost ishoda najtežih oboljenja", poručio je Ponoš, navela je stranka Srbija centar u saopštenju.
Dodao je da od takve izvesnosti u Srbiji nema dobra ni za građane Srbije, ni za Evropu.
(Beta, 16.04.2026)