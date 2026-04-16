Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Prevoznik Milomir Jaćimović, koji besplatno prevozi studente na proteste, objavio je na društvenim mrežama da mu je autobus rano jutros zapaljen u selu Đurđevo, odakle je ovaj autoprevoznik.

On je u izjavi za list Danas naveo da se incident dogodio jutros oko 3.30 i da su vatrogasci ugasili požar, ali da je bilo kasno jer je autobus već izgoreo.

Prema njegovim rečima, požar je podmetnut i za to optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku.

"Znam tačno i ko je zapalio autobus, ali neću imena javno da navodim. To sam rekao policiji, ali je ovo još jedno zlodelo SNS mafije. Nisu me uplašili. Ja sam svoj život stavio toj deci u ruke i ne postoji ništa što će me zaustaviti da im pomažem. Mogu jedino da me ubiju, a ubiti me mogu samo jednom. Nema stajanja, idemo dalje do pobede", rekao je Jaćimović.

U martu ove godine policija je Jaćimoviću oduzela vozačku dozvolu, po presudi Prekršajnog suda u Beogradu.

Pre toga, bušili su gume na njegovim autobusima, hapsili njega i njegovog maloletnog sina, a nekoliko puta su mu i zaplenili autobuse.

Kada su mu u novembru prošle godine oduzeli autobuse, Jaćimović je započeo štrajk glađu, u čemu mu se pridružio i maloletni sin.