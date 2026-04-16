Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen
On je u izjavi za list Danas naveo da se incident dogodio jutros oko 3.30 i da su vatrogasci ugasili požar, ali da je bilo kasno jer je autobus već izgoreo.
Prema njegovim rečima, požar je podmetnut i za to optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku.
"Znam tačno i ko je zapalio autobus, ali neću imena javno da navodim. To sam rekao policiji, ali je ovo još jedno zlodelo SNS mafije. Nisu me uplašili. Ja sam svoj život stavio toj deci u ruke i ne postoji ništa što će me zaustaviti da im pomažem. Mogu jedino da me ubiju, a ubiti me mogu samo jednom. Nema stajanja, idemo dalje do pobede", rekao je Jaćimović.
U martu ove godine policija je Jaćimoviću oduzela vozačku dozvolu, po presudi Prekršajnog suda u Beogradu.
Pre toga, bušili su gume na njegovim autobusima, hapsili njega i njegovog maloletnog sina, a nekoliko puta su mu i zaplenili autobuse.
Kada su mu u novembru prošle godine oduzeli autobuse, Jaćimović je započeo štrajk glađu, u čemu mu se pridružio i maloletni sin.
(Beta, 16.04.2026)