Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Beta pre 6 minuta

Prevoznik Milomir Jaćimović, koji besplatno prevozi studente na proteste, objavio je na društvenim mrežama da mu je autobus rano jutros zapaljen u selu Đurđevo, odakle je ovaj autoprevoznik.

On je u izjavi za list Danas naveo da se incident dogodio jutros oko 3.30 i da su vatrogasci ugasili požar, ali da je bilo kasno jer je autobus već izgoreo.

Prema njegovim rečima, požar je podmetnut i za to optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku.

"Znam tačno i ko je zapalio autobus, ali neću imena javno da navodim. To sam rekao policiji, ali je ovo još jedno zlodelo SNS mafije. Nisu me uplašili. Ja sam svoj život stavio toj deci u ruke i ne postoji ništa što će me zaustaviti da im pomažem. Mogu jedino da me ubiju, a ubiti me mogu samo jednom. Nema stajanja, idemo dalje do pobede", rekao je Jaćimović.

U martu ove godine policija je Jaćimoviću oduzela vozačku dozvolu, po presudi Prekršajnog suda u Beogradu.

Pre toga, bušili su gume na njegovim autobusima, hapsili njega i njegovog maloletnog sina, a nekoliko puta su mu i zaplenili autobuse.

Kada su mu u novembru prošle godine oduzeli autobuse, Jaćimović je započeo štrajk glađu, u čemu mu se pridružio i maloletni sin.

(Beta, 16.04.2026)

"Počeli su da mi pale autobuse": Jaćimović objavio snimak

"Počeli su da mi pale autobuse": Jaćimović objavio snimak

N1 Info pre 27 minuta
Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus: Za Danas kaže da „zna tačno i ko ga je zapalio“ (VIDEO)

Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus: Za Danas kaže da „zna tačno i ko ga je zapalio“ (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
Milomiru Jaćimoviću zapaljen autobus: “Sad se bando držite dobro!” (VIDEO)

Milomiru Jaćimoviću zapaljen autobus: “Sad se bando držite dobro!” (VIDEO)

Luftika pre 16 minuta
Zapaljen autobus Milomira Jaćimovića ispred porodične kuće: tvrdi da je požar podmetnut i nudi nagradu za informacije Zapaljen…

Zapaljen autobus Milomira Jaćimovića ispred porodične kuće: tvrdi da je požar podmetnut i nudi nagradu za informacije Zapaljen autobus Jaćimovića!

Volim Zrenjanin pre 11 minuta
Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Serbian News Media pre 6 minuta
Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Pravo u centar pre 6 minuta
Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus: Tvrdi da zna ko ga je zapalio VIDEO

Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus: Tvrdi da zna ko ga je zapalio VIDEO

Nova pre 46 minuta
Povezane vesti »

"Počeli su da mi pale autobuse": Jaćimović objavio snimak

"Počeli su da mi pale autobuse": Jaćimović objavio snimak

N1 Info pre 27 minuta
Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Prevozniku Jaćimoviću izgoreo autobus, on kaže da je namerno zapaljen

Beta pre 6 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 16. april 2026. godine

Naslovne strane za četvrtak, 16. april 2026. godine

Beta pre 16 minuta
Početak protivgradne sezone: Koji su rizici koji mogu da unište useve za nekoliko minuta i kako ih zaštititi

Početak protivgradne sezone: Koji su rizici koji mogu da unište useve za nekoliko minuta i kako ih zaštititi

Euronews pre 26 minuta
Ko zapravo plaća stabilnost?

Ko zapravo plaća stabilnost?

Peščanik pre 11 minuta