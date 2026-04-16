Sednica Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi nije održana zbog nedostatka kvoruma

Sednica Skupštine Srbije na kojoj su poslanici trebali da raspravljaju o opozicionom predlogu da se izglasa nepoverenje Vladi danas nije održana jer nije bilo kvoruma.

Predsedavajuća sednicom Marina Raguš je u 10 sati, kada je zasedanje trebalo da počne, kazala da je u skupštinskoj sali 20 poslanika i da nema uslova za rad.

Raguš je dodala da će poslanici o novom datumu održavanje te sednice biti naknadno obavešteni, te je podsetila da je za danas zakazana nova sednica, s početkom u 12.00 sati, sa dnevnim redom od 40 tačaka.

Sednica parlamenta o nepoverenju Vladi, na zahtev 62 opozicona poslanika nije održana ni juče kada je prvobitno bila zakazana, takodje nije bilo kvoruma.

Početak nove sednica parlamenta - Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije u 2026. na čijem dnevnom redu je 40 tačaka zakazan je za danas u 12.00 sati.

Na dnevnom redu su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih međunarodni sporazuma i konvencija.

Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja kao i o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe na dnevnom redu parlamenta.