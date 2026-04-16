Sednica Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi nije održana zbog nedostatka kvoruma

Beta pre 8 minuta

Sednica Skupštine Srbije na kojoj su poslanici trebali da raspravljaju o opozicionom predlogu da se izglasa nepoverenje Vladi danas nije održana jer nije bilo kvoruma.

Predsedavajuća sednicom Marina Raguš je u 10 sati, kada je zasedanje trebalo da počne, kazala da je u skupštinskoj sali 20 poslanika i da nema uslova za rad.

Raguš je dodala da će poslanici o novom datumu održavanje te sednice biti naknadno obavešteni, te je podsetila da je za danas zakazana nova sednica, s početkom u 12.00 sati, sa dnevnim redom od 40 tačaka.

Sednica parlamenta o nepoverenju Vladi, na zahtev 62 opozicona poslanika nije održana ni juče kada je prvobitno bila zakazana, takodje  nije bilo kvoruma.

Početak nove sednica parlamenta - Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije u 2026. na čijem dnevnom redu je 40 tačaka zakazan je za danas u 12.00 sati.

Na dnevnom redu su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih međunarodni sporazuma i konvencija.

Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja kao i o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe na dnevnom redu parlamenta.

(Beta, 16.04.2026)

(BLOG) Ponovo bez kvoruma za glasanje o nepoverenju Vladi: Druga sednica Skupštine u 12

(BLOG) Ponovo bez kvoruma za glasanje o nepoverenju Vladi: Druga sednica Skupštine u 12

Ponovo odložena sednica o nepoverenju vladi, jer nije bilo kvoruma

Ponovo odložena sednica o nepoverenju vladi, jer nije bilo kvoruma

Brnabić: Broj poslanika opozicije na sednici pokazao koliko su ozbiljni

Brnabić: Broj poslanika opozicije na sednici pokazao koliko su ozbiljni

Pavićević (ZLF): Predsednica parlamenta morala je da zakaže sednicu o nepoverenju Vladi

Pavićević (ZLF): Predsednica parlamenta morala je da zakaže sednicu o nepoverenju Vladi

Opet bez kvoruma: sednica skupštine o poverenju Vladi nije nastavljena ni iz drugog pokušaja

Opet bez kvoruma: sednica skupštine o poverenju Vladi nije nastavljena ni iz drugog pokušaja

"Daćemo im da naprave tu svoju predstavu", Ana Brnabić otkrila da li će i kada skupštinska većina dati kvorum za rad sednice o…

"Daćemo im da naprave tu svoju predstavu", Ana Brnabić otkrila da li će i kada skupštinska većina dati kvorum za rad sednice o poverenju Vladi

Ponovo bez kvoruma za sednicu o nepoverenju Vladi, zasedanje o predlogu opozicije odloženo

Ponovo bez kvoruma za sednicu o nepoverenju Vladi, zasedanje o predlogu opozicije odloženo

(BLOG) Ponovo bez kvoruma za glasanje o nepoverenju Vladi: Druga sednica Skupštine u 12

(BLOG) Ponovo bez kvoruma za glasanje o nepoverenju Vladi: Druga sednica Skupštine u 12

Đurić sastankom sa češkim kolegom Macinkom započeo posetu Češkoj

Đurić sastankom sa češkim kolegom Macinkom započeo posetu Češkoj

Macut: Nedostaje konsenzus o strateškim pitanjima Srbije, nije sazreo trenutak za izbore

Macut: Nedostaje konsenzus o strateškim pitanjima Srbije, nije sazreo trenutak za izbore

Ponovo odložena sednica o nepoverenju vladi, jer nije bilo kvoruma

Ponovo odložena sednica o nepoverenju vladi, jer nije bilo kvoruma

