Skupština Srbije nastavlja rad u 15.00, vlast odbila sve predloge opozicije
Predsednica parlamenta Ana Brnabić potom je odredila pauzu do 15.00 kada bi palament nastvio sednicu.
Posle poslaničkih pitanja, skupštinska večina odbila je da u dnevni red uvrsti više zakonskih predloga koje su preložili poslanici SSP i ZLF i to u vezi sa zakonom "roditelj - negovatelj", o izmenama zakona u vezi sa oporezivanjem dobitaka u klaionicma, kao i o studentskim organizacija i kulturi stanovanja i visini zakupnina.
Odbijeno je da na dnevni red skupštinskog zasedanja budu uvršteni i zakonski prelozi ZLF - o utvrdjivanju porekla imovine, kao i o ukidanju dualnog obrazovanja.
Poslanik ZLF Đorđe Pavićević je kazao da je ta stranka još ranije preložila zakonske izmene o studentskim organizacijama.
Rekao je da je to neophodno kako bi se sprečilo da neke od tih organizacija dobijaju priviligije na drugoj strani i budu produžena ruka vladajuće Srpske napredne stranke.
Među tačkama dnevnog reda su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.
Poslanici će razmatrati i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.
Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih medjunarodnih sporazuma i konvencija.
Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije, kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.
Raspravljaće se i o odluci o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja, kao i o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.
Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe je na dnevnom redu parlamenta.
Na početku zasedanja poslanici su postavljali pitanja Vladi i ministarstvima iz raznih oblasti, uključujući i u vezi sa održavanjem lokalnih izbora u deset mesta 29. marta i ponašanju policije, ali i o energetskoj situaciji Srbije i ekspolozivu pronađenom u blizini gasovoda kod Kanjiže.
Poslanicu Milicu Marušić Jablanovć (Ekološki ustanak) interesovalo je zašto posle pogibije radnika na gradilištima policija ne pravi preters kao na Filozofskom fakultetu posle pogibije studentkinje Milice Živković, kao i zašto je ukinut podsticaj za zbrinjavanje opasnog otpada.
Poslanik Branko Pavlović (Mi -glas iz naroda) upitao je Vladu Srbije da li postoji tehološko rešenje da vozači tramvaja na raskrsnicama ne izlaze napolje da bi "šipkom" podesili skretnicu, kao i da li postoji rešenje da nadležnima u kancelariji "pišti" da ima rupa ili ulegnuće na putu kako bi intervenisali da se to otkloni.
On je upitao i da li će predstavnici Vlade Srbije otputovati u Moskvu da ugovore isporuku nafte u slučaju najgoreg scenarija i nastavka rata na Bliskom istoku.
Takoće zatražio je i odgovor kako će se obezbediti dovoljno elekrične energije za planiranu izgradnju data centara.
Rastislav Dinić (Zeleno-levi front) zatražio je dokumentaciju o osnivanju Fakulteta za srske studije u Nišu i izbor rukovodstva.
Poslanika stranke Srbija centar (SRCE) Petra Boškovića interesovalo je zašto su se građani Kanjiže 5. aprila probudili pod opsadom vojske zbog četiri kilograma eksploziva u blizini gasovoda.
"Ko je naredio VBA i Vojsci da reaguje zbog eksploziva u blizini civilnog objekta i zašto nije angažovana BIA i policija", upitao je Bošković.
Njega je interesovalo i zašto Miloša Vučevića, koji nije državni, već je partijski funkcioner, štiti vojno obezbeđenje.
Poslanica Marinika Tepić (Stranka slobode i pravde) upitala je predstavnike Vlade Srbije zašto je glavni javni tužioc za organizovani kriminal Mladen Nenadić bio u martu prošle godine u kancelariji ministra kulture Nkole Selakovića i razgovarao uz "zatraženu rakiju" oko sat vremena.
"Sastanak je bio u danu kada je postupajući tužilac naredio pretres Ministarstva kulture. O sastanku je Selaković sutradan podneo pismeno izjašnjenje, ko mu je rekao da to uredi jer o sastanku ne postoji službena beleška", rekla je Tepić.
Poslanika Uroša Đokoća (Narodni pokret Srbije) interesovalo je da li je pokrenuta istraga za oko 200 maskiranih lica sa motkama na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti.
"Ko je naredio nepostupanje policije i da njima okrene leđa", upitao je Đokić.
Direktora BIA Vladimira Orlića on je upitao odakle lokalnim kriminalcima značke policije.
Poslanik Aleksandar Marković (Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane) upitao je kada će rektor Vladan Đokić podneti ostavku, ili će se pokrenuti procedura njegove smene, jer je "fakultete pretvorio u partijske ćelije" i protivustavno se bavi politikom.
(Beta, 16.04.2026)