Skupština Srbije nastavlja rad u 15.00, vlast odbila sve predloge opozicije

U Skupštini Srbije počela je sednica na čijem dnevnom redu je 40 tačaka, a poslanici vlasti su odbili da se proširi sa više zakonskih predloga Stranke slobode i pravde (SSP) i Zeleno levog fronta (ZLF).

Predsednica parlamenta Ana Brnabić potom je odredila pauzu do 15.00 kada bi palament nastvio sednicu.

Posle poslaničkih pitanja, skupštinska večina odbila je da u dnevni red uvrsti više zakonskih predloga koje su preložili poslanici SSP i ZLF i to u vezi sa zakonom "roditelj - negovatelj", o izmenama zakona u vezi sa oporezivanjem dobitaka u klaionicma, kao i o studentskim organizacija i kulturi stanovanja i visini zakupnina.

Odbijeno je da na dnevni red skupštinskog zasedanja budu uvršteni i zakonski prelozi ZLF - o utvrdjivanju porekla imovine, kao i o ukidanju dualnog obrazovanja.

Poslanik ZLF Đorđe Pavićević je kazao da je ta stranka još ranije preložila zakonske izmene o studentskim organizacijama.

Rekao je da je to neophodno kako bi se sprečilo da neke od tih organizacija dobijaju priviligije na drugoj strani i budu produžena ruka vladajuće Srpske napredne stranke.

Među tačkama dnevnog reda su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.

Poslanici će razmatrati i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih medjunarodnih sporazuma i konvencija.

Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije, kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.

Raspravljaće se i o odluci o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja, kao i o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe je na dnevnom redu parlamenta.

Na početku zasedanja poslanici su postavljali pitanja Vladi i ministarstvima iz raznih oblasti, uključujući i u vezi sa održavanjem lokalnih izbora u deset mesta 29. marta i ponašanju policije, ali i o energetskoj situaciji Srbije i ekspolozivu pronađenom u blizini gasovoda kod Kanjiže.