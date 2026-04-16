Srbija će nastavnički poziv tretirati kao deficitarno zanimanje

Beta pre 25 minuta

Ministarstvo prosvete će pokušati da nastavnička zvanja u oblasti matematike, fizike, hemije, geografije i biologije tretira kao deficitarna zanimanja zbog pada interesovanja za te smerove na fakultetima, izjavio je u četvrtak ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

On je za list Blic rekao da će to biti pokušaj da se zaustavi pad interesovanja za nastavničke smerove na fakultetima, te ukazao da bi namera ministarstva dovela do korekcije koeficijenata i mogućnosti da ljudi koji se opredele za taj poziv imaju veće zarade.

"Veća konkurencija u visokom obrazovanju i podsticaj privatnoj inicijativi mogla bi da doprinese kvalitetu, jer tamo gde postoji monopol često dolazi do stagnacije", rekao je on.

Upitan o proverama bezbednosnih protokola na 250 visokoškoslkih ustanova koje je najavio ranije, Stanković je kazao da "nadzori teku u 50 visokoškolskih ustanova" a neposredan povod je, kako je kazao, nedavna tragedija na Filozofskom fakultetu u kojoj je nastradala studentkinja.

"To je obaveza koju Ministarstvo prsvete ima prema društvu. Nakon inspekcije videćemo koliko su se poštovali bezbednosni protokoli i da li postoje. Želimo da studenti budu bezbedni i da pohađaju visokoškolske ustanove bez ikakvih problema", rekao je.

(beta/cmg)

(Beta, 16.04.2026)

