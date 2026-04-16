Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu
Beta pre 54 minuta
Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu objavili su rano jutros da su da su inspektori u civilu pratili njihove kolege i građane, presreli ih, pretresali bez naloga i odveli u Policijsku stanicu Zemun.
"Trenutno ih ispituju i vrše pretres vozila", naveli su studenti na društvenoj mreži X.
Приведеш троје људи због „транспарента“, заплениш ауто, фарбу, спрејеве и шиваћу машину и на крају их све пустиш.
Ако је ово борба против криминала, конац и игла су следећи на потерници. https://t.co/OSiccSDz03 pic.twitter.com/F7Uv1Qw4HR— Poljoprivredni blokada (@agrifblokira) April 16, 2026
Dodali su da, pored studenata, policija "ispituje šiveću mašinu, posteljine i farbu".
(Beta, 16.04.2026)