Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Beta pre 54 minuta

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu objavili su rano jutros da su da su inspektori u civilu pratili njihove kolege i građane, presreli ih, pretresali bez naloga i odveli u Policijsku stanicu Zemun.

"Trenutno ih ispituju i vrše pretres vozila", naveli su studenti na društvenoj mreži X.

Dodali su da, pored studenata, policija "ispituje šiveću mašinu, posteljine i farbu".

(Beta, 16.04.2026)

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi: Inspektori u civilu priveli studente Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Beta pre 54 minuta