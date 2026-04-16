U Skupštini danas dve sednice: jedna o nepoverenju Vladi, druga sa 40 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije danas bi trebalo da učestvuju u radu dve sednice - prve o opozicionom predlogu da se izglasa nepoverenje Vladi Srbije i druge na čijem dnevnom redu je 40 tačaka.

U Domu Narodne skupštine, s početkom u 10.00 časova zakaza je sednica parlamenta na čijem je dnevnom redu predlog izglasavanja nepoverenja Vladi, a koja juče u sredu, 15. aprila, nije održana zbog nedostatka kvoruma, jer su poslanici vlasti napustili skupštinu salu.

Iz Parlamenta je za danas zakazano i održavanje osam skupštinskih odbora i to po jednog s početkom u 8.30 i 11.00 časova, dva s početkom u 9.00 časova, a četiri bi trebalo da počnu u 10.00 časova.

Da li će i kako sednica o opozicionom predlogu o nepoverenju vladi početi u 10.00 časova i da li će uopšte biti kvoruma za rad i odlučivanje, za sada nije poznato.

Početak nove sednica parlamenta - Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije u 2026. na čijem dnevnom redu je 40 tačaka zakazan je za 12.00 časova.

Na dnevnom redu su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava kao i o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju kao i o potvrđivanju Konvencije o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

Na dnevnom redu je i zakonski predlog o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji, kao i predlozi o više drugih međunarodni sporazuma i konvencija.

Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije kao i o potvrđivanju Finansijskog protokola između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa su takođe na dnevnom redu.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o utvrđivanju "Dvorina – Mađarskog groblja" u selu Banja za nepokretno kulturno dobro – arheološko nalazište od izuzetnog značaja kao i o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju.

Predlog odluke o utvrđivanju mera zaštite granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, takođe na dnevnom redu parlamenta.

(Beta, 16.04.2026)