Ukrajinski zvaničnici: U napadu Rusije na Ukrajinu poginulo najmanje 16 osoba, ranjeno više od 80

Beta pre 1 sat

Rusija je prošle noći napala civilna područja Ukrajine stotinama dronova i desetinama projektila, poginulo je najmanje 16 osoba i ranjeno više od 80, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici.

Ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha saopštio je na društvenoj mreži Iks da je Rusija je ispalila gotovo 700 dronova i desetine balističkih i krstarećih projektila, prvenstveno usmerenih na civile. 

One je rekao da su u Kijevu su poginule najmanje četiri osobe, uključujući dvanaestogodišnjaka, a više od 50 je povređeno.

"Takvi napadi ne mogu da postanu uobičajeni. To su ratni zločini koji moraju biti zaustavljeni, a njihovi počinioci pozvani na odgovornost", naveo je Sibiha.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko ranije je izjavio da je više zgrada oštećeno ostacima dronova i da je u jednoj izbio veliki požar.

Sinoć tokom ruskog napada, u Odesi je poginulo devet, a ranjene su 23 osobe.

U Dnjeparskom regionu tri osobe su poginule, a oko 30 je povređeno, dok je u Zaporoškoj oblasti na jugu zemlje poginula jedna osoba. 

Ukrajinska vojska saopštila je da je protivvazdušna odbrana oborila ili onesposobila 667 od 703 mete, uključujući 636 dronova tipa Šahed.

Vojni zvaničnici su naveli da je 20 dronova i 12 projektila pogodilo ciljeve na 26 različitih lokacija.

(Beta, 16.04.2026)

