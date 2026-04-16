Da li će se rat crnogorskih klanova ikada zaustaviti?! Nakon jedne likvidacije u Barseloni, sukob se prelio na tri države: i "kavčani" i "škaljarci" broje mrtve

Nekoliko osumnjičenih je identifikovano, a policija nastavlja potragu za ostalim napadačima Nasilje između škaljarskog i kavačkog klana ukazuje na nastavak dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa Koliko života vredi ubistvo Filipa Kneževića, plaćenog ubice kavačkog klana? Na to pitanje, čini se, sam kavački klan daje odgovor i to nizom brutalnih likvidacija koje od sredine jula 2025. godine ukazuju na to je rat crnogorskih klanova prerastao u borbu do istrebljenja.