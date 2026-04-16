Dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova! Slučaj iz Britanije zapalio javnost: Da li je kažnjen pogrešan čovek, sad mu preti beskućništvo

Kompanija je navela da zaposleni nemaju ovlašćenja da intervenišu kod krađa ako nisu obučeni, što je bio razlog otkaza Smit sada strahuje za svoju egzistenciju jer bez stabilnog prihoda možda neće moći da zadrži novi stan Voker Smit (54), državljanin Velike Britanije, ostao je bez posla nakon što je pokušao da spreči krađu u jednoj prodavnici u južnom Londonu. U Velikoj Britaniji je pokrenuta javna debata nakon otpuštanja dugogodišnjeg radnika lanca "Waitrose".