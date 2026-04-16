(Foto, video) Noć terora u Ukrajini! Gradovi u plamenu, crn dim iznad Kijeva, nebo se crveni: Rusi udarali u talasima, 14 mrtvih

Ukrajinske vazduhoplovne snage su saopštile da je Rusija lansirala 19 balističkih projektila, 25 krstarećih raketa i 659 dronova Ukupno 12 raketa i 20 dronova pogodilo je 26 lokacija širom Ukrajine a otpad od presretanja još 25 lokacija U masovnom ruskom raketnom napadu tokom noći na velike ukrajinske gradove, uključujući Kijev, Dnjepar i Odesu, poginulo je najmanje 14 ljudi, dok su desetine ranjene, javlja "Kijev indipendent". Najmanje četvoro ljudi, među kojima