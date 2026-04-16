NIS pred ključnim rokom, a tržište nafte dodatno uzdrmano! Beslać: "Obične ljude čeka poskupljenje cena energenata"

Rad Naftne industrije Srbije ugrožen je neizvesnošću zbog isteka licence i pregovora o vlasništvu, koji bi trebalo da se završe do 22. maja Nestabilnost globalnog tržišta nafte i špekulativna kretanja cena najviše koriste trgovcima, dok obični građani trpe posledice kroz poskupljenja Uoči isteka operativne licence za rad Naftne industrije Srbije u petak, pitanje njenog daljeg poslovanja ponovo je u centru pažnje. Neizvesnost oko nove dozvole dodatno je pojačana