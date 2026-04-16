Udarac za Trampa! "Odbijam da razgovaram sa njim": Drama na Bliskom istoku, razoren ključni most, dramatično upozorenje za gorivo u Evropi

Očekuje se druga runda pregovora između SAD i Irana u Islamabadu Američka blokada iranskih luka u Ormuzskom moreuzu se nastavlja, a Tramp tvrdi da je rat blizu kraja Rat između Amerike, Irana i Izraela ušao je u 46. dan.

Bela kuća je saopštila da se uskoro očekuje druga runda pregovora između SAD i Irana i da će ona najverovatnije ponovo biti održana u Islamabadu. Bela kuća takođe je demantovala izveštaje da su SAD zatražile produženje primirja s Iranom koje ističe sledeće nedelje. Portparolka Kerojlan Levit izjavila je da su pregovori "produktivni i u toku", kao i da se Amerika "oseća dobro u vezi sa izgledima za sporazum s Iranom". Saopšteno je i da se američka blokada iranskih