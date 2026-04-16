IEA: Evropa ima zalihe avionskog goriva za oko šest nedelja, moguća masovna otkazivanja letova

Evropi je ostalo „možda još šest nedelja zaliha goriva za avione“, rekao je danas direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol i upozorio na moguća otkazivanja letova ukoliko su zalihe nafte i dalje blokirane zbog rata u Iranu.

Birol je u intervjuu za agenciju Asošiejted pres (AP) rekao da se svet trenutno nalazi u „najvećoj energetskoj krizi ikada“ zbog blokade Ormuskog moreuza. On je rekao da će aktuelna situacija imati „velike implikacije na globalnu ekonomiju“. „Što duže traje, to će biti pogubnije po privredni rast i inflaciju širom sveta“, naveo je Birol. Energetska kriza će prvenstveno uticati na „više cene goriva, gasa i struje, a neki delovi sveta će biti pogođeniji od drugih“,