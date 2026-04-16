Izabrao Nemačku pre Srbije: Ko je Aleksandar Pavlović, jedan od junaka pobede Bajerna nad Realom?

Fudbaleri Bajerna plasirali su se u polufinale Lige šampiona nakon dvostrukog trijumfa nad Real Madridom ukupnim rezultatom 6:4.

Nakon pobede u Madridu sa 2:1, revanš u Minhenu bio je mnogo izazovniji za bavarskog giganta koji je u tri navrata gubio u prvom poluvremenu (0:1, 1:2, 2:3). Ipak u nastavku su uspeli da preokrenu rezultat i slave sa 4:3, ponajviše zbog neshvatljive greške veziste gostujuće ekipe Eduarada Kamavinge. Jedan od najzapaženijih u redovima domaće ekipe bio je vezista Aleksandar Pavlović (21 godina) koji je postigao izjednačujući pogodak za 1:1 u šestom minutu nakon