Ministar prosvete: Da neka od nastavničkih zvanja budu tretirana kao deficitarna zanimanja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je kazao da će to ministarstvo pokušati da nastavanička zvanja u oblasti matematike, fizike, hemije, geografije i biologije tretira kao deficitarna zanimanja.

Tako je odgovorio na pitanje dnevnog lista Blic kako zaustaviti pad interesovanja za nastavničke smerove na fakultetima, te ukazao da bi namera ministarstva dovela do korekcije koeficijenata i mogućnosti da ljudi koji se opredele za taj poziv imaju veće zarade. „Veća konkurencija u visokom obrazovanju i podsticaj privatnoj inicijativi mogla bi da doprinese kvalitetu jer tamo gde postoji monopol često dolazi do stagnacije“, rekao je on. Upitan o proverama