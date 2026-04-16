Poginuo bivši golman Aleks Maninger, voz udario u njegov automobil

Aleks Maninger, bivši fudbalski golman Arsenala i Juventusa, poginuo je u 48. godini pošto je voz udario njegov automobil.

Austrijska policija saopštila je da se tragedija desila 16. aprila ujutru na pružnom prelazu u Salcburgu. Maninger je za Arsenal igrao od 1997. do 2002. i sa londonskim Tobdžijama osvojio je titulu prvaka Engleske i FA kup. U dresu reprezentacije Austrije odigrao je 33 meča i bio deo tima na Evropskom prvenstvu 2008. „Aleksandar Maninger je bio izvanredan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu tako i van njega“, rekao je Peter Šotel, sportski direktor