Prvi britanski teniser koji se domogao čelne pozicije u dublu: Džejmi Marej završio tenisku karijeru

Britanski teniser Džejmi Marej saopštio je da stavlja tačku na igračku karijeru.

Sedmostruki grend slem šampion je rekao da je „uzbuđen što ulazi u stvarni svet“. – Moje tenisko putovanje se završava posle 36 godina. Veoma sam srećan i privilegovan zbog svih neverovatnih iskustava koje mi je ovaj veliki sport pružio – napisao je Marej na Instagramu. A post shared by Jamie Murray (@jamie__murray) Prvi britanski teniser u dublu koji se popeo na prvo mesto na svetu nije igrao od prošlog avgusta i Otvorenog prvenstva SAD. Marej je osvojio 34 titule