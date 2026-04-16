Rute: Članice NATO do kraja ove godine obezbediće Ukrajini vojnu podršku u vrednosti od 60 milijardi dolara

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas na otvaranju sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Berlinu da će članice tog vojnog saveza do kraja ove godine obezbediti Ukrajini vojnu podršku u vrednosti od 60 milijardi dolara. „Moramo da osiguramo da Ukrajina dobije podršku koja joj je potrebna.

Svi saveznici moraju da ulože više da bismo tokom ove godine dostigli cilj od 60 milijardi dolara podrške Ukrajini u oblasti bezbednosti“, rekao je Rute, prenosi Ukrajinska pravda. Naglasio je da „sva sredstva koja dolaze iz kredita Evropske unije za podršku Ukrajini treba da budu dodatak na ono što saveznici treba da obezbede bilateralno“. „Moramo da usmerimo finansiranje na prioritete – protivvazdušnu odbranu, dronove i municiju dugog dometa“, poručio je Rute i