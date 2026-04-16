Vučić izrazio saučešće zbog tragedije u školi u Turskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas saučešće turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama nastradalih zbog tragedije u toj zemlji u kojoj je jedann četrnestogodišnjak pucao u školi i ubio devet ljudi. „Sa dubokim bolom i iskrenom tugom primio sam vest o tragediji u školi u Turskoj.

U ime građana Republike Srbije i u lično ime, upućujem iskreno saučešće predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama nastradalih“, napisao je Vučić na mreži Iks. Türkiye’de bir orta okulda yaşanan trajedinin haberini derin bir acı ve samimi bir üzüntüyle aldım. Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve şahsım adıma, Cumhurbaşkanı @rterdogan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar, bu… — Александар Вучић