Bogdan sa klupe gledao Karijev šou: Klipersi završili sezonu

Košarkaši Filadelfije plasirali su se u plej-of Istočne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu u plej-inu pobedili Orlando rezultatom 109:97.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tajris Maksi, koji je postigao 31 poen. Za ekipu Filadelfije nije igrao Džoel Embid. Kod gostiju, najbolji je bio Dezmond Bejn sa 34 poena. Košarkaši Filadelfije će u prvom kolu plej-ofa Istoka igrati protiv Bostona. Orlando će u finalu plej-ina Istoka igrati protiv Šarlota, a pobednik ovog duela sastaće se u prvom kolu plej-ofa sa Detroitom. Košarkaši Golden Stejta plasirali su se u finale plej-ina Zapadne konferencije NBA