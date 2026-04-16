„Češka je priznala nezavisnost pod pritiskom” Maćinka: Kosovo srpsko pitanje, ne međunarodno

PRAG: Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka izjavio je danas da pitanje Kosova, pre svega, srpsko pitanje, a ne međunarodno i naveo da je Češka trebalo da postupa opreznije i obzirnije kada je donela odluku o priznavanju Kosova.

Macinka je rekao da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost tzv. Kosova, ocenivši da je takva odluka verovatno bila posledica veza tadašnjeg ministra spoljnih poslova Karela Švarcenberga sa bivšom državnom sekretarkom SAD Medlin Olbrajt, koja je poreklom iz Češke, i koja je imala, kako je rekao, velike interese koji se tiču Koosva. Dodao je da je u vreme kada je Češka priznala Kosovo bio član kabineta predsednika