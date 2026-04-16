Trener Bajerna Vensan Kompani suspendovan posle haosa u duelu sa Realom: Belgijanac će propustiti prvi meč polufinala sa PSŽ-om u LŠ

Bajern je u spektaklu na "Alijanc areni" izbacio Real Madrid i izborio polufinale Lige šampiona, ali će u prvom meču protiv PSŽ-a biti bez trenera.

Vensan Kompani suspendovan je zbog žutog kartona posle burne reakcije na spornu sudijsku odluku. Fudbaleri Bajerna iz Minhena izborili su mesto u polufinalu Lige šampiona nakon uzbudljive pobede nad Real Madridom rezultatom 4:3 u revanšu, čime su ukupnim skorom 6:4 eliminisali španskog velikana. Ipak, veliko slavlje u Minhenu dobilo je i gorku notu. Trener Vensan Kompani neće moći da vodi ekipu u prvom meču protiv Pari Sen Žermena zbog suspenzije. Belgijski