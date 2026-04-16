Broj žrtava pucnjave u srednjoj školi u Turskoj porastao na 10: U bolnici preminuo ranjeni učenik, stanje troje kritično

Broj žrtava pucnjave u srednjoj školi u Turskoj porastao je danas na 10, saopštio je turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

Prema njegovim rečima, danas je u bolnici preminuo ranjeni učenik Jusuf Tarik Gul uprkos naporima lekara da mu spasu život. "Ima 13 povređenih. Šestoro ranjenih je na intenzivnoj nezi. Stanje troje od njih je kritično", rekao je Čiftči. Devet osoba, među njima osmoro dece, ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi "Ajser Čalik" u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, a prema poslednjim informacijama, još jedna osoba koja se borila za život u bolnici preminula