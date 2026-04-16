Radar: Minus u državnoj kasi duplo veći nego u vreme korone

Samo u prva tri meseca ove godine deficit budžeta Srbije premašio je 96 milijardi dinara ili 818 miliona evra i za 245 procenata je veći nego u prvom kvartalu 2025, kada je taj jaz bio samo 27,8 milijardi dinara ili 237 miliona evra, piše danas Radar.

Dodatni problem za ministra finansija Sinišu Malog je, kako je navedeno, što je to najveći minus u državnoj kasi, ostvaren u prva tri meseca još od velike rokade, kada je u maju 2018. mesto gradonačelnika Beograda zamenio ministarskim. Zapravo je to novi rekord u modernoj istoriji javnih finansija Srbije. O razmerama (ne)očekivanih budžetskih problema ukazuje i podatak da je minus posle prvog ovogodišnjeg kvartala više nego duplo veći nego što je bio u prva tri