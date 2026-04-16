Dve legende gledaju Zvezdu iz prvog reda: Novak Đoković i Luka Dončić zajedno prate crveno-bele!

Veliki navijači Zvezde! Crvena zvezda i Real Madrid otpočeli su svoj meč pre nekoliko minuta, a iz prvih redova ovaj duel, koji za Zvezdu nosi posebnu težinu, pratiće živa teniska i košarkaška legenda – Novak Đoković i Luka Dončić.

Kao što je i bilo najavljeno juče, najveći teniser svih vremena i jedan od najboljih košarkaša koje je Evropa iznedrila, prate meč poslednjeg kola Evrolige. Ono što iznenađuje, odnosno, što nije bilo najavljeno, je to da taj meč prate zajedno. Објава коју дели Arena Sport TV (@arenasporttv) Na snimcima se vidi kako uživaju u opuštenom ćaskanju. Za Novaka se još odranije zna da je navijač Crvene zvezde, što nikad nije krio, ali je posebno interesantna Lukina