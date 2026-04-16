Oglasio se trener Baskonije: Kratko obraćanje i mala neprijatna scena na konferenciji!

Kratak je bio! U meču poslednjeg kola Evrolige ovo četvrtka u Beogradskoj areni Partizan je na kraju i rutinski uspeo da savlada Baskoniju i tako pobedom završi sezonu.

Posle meča reč je imao i trener gostiju, Paulo Gabijati: – Pre svega čestitke Partizanu na pobedi, danas je bila zabavna atmosfera. Za nas je ovo bila teška noć, borili smo se, pravili smo greške, različite tokom celog meča. U prvoj smo imali mnogo izgubljenih lopti, ali mislim da smo promašili previše trojki da bismo dobili. To je deo posla. Mislim da smo imali dobre šuteve, ali nismo pogađali. Posle smo se mučili sa fizikalnošću. Čuo se i zvuk za vreme