Tuga do neba: Oglasio se Arnautović povodom smrti nekadašnjeg saborca!

Tragične vesti iz Austrije: Aleksander Maninger poginuo u saobraćajnoj nesreći! Bivši austrijski golman Aleksander Maninger poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Austriji, preneli su tamošnji mediji.

Nekadašnji čuvar mreže imao je 48 godina, a prema navodima Skaj Sport Austrije, stradao je u četvrtak u nesreći u kojoj je učestvovala i lokalna železnica u Salcburgu. Maninger je tokom karijere branio za brojne poznate klubove, među kojima su Arsenal, Juventus i Liverpul, dok je za reprezentaciju Austrije upisao 33 nastupa u periodu od 1999. do 2009. godine. We mourn the loss of our former player Alexander Manninger, who tragically lost his life in a traffic