Tužilaštvo paljenje autobusa prevoznika Jaćimovića kvalifikovalo kao izazivanje opšte opasnosti

Autobus prevoznika Milomira Jaćimovića zapaljen je protekle noći u Đurđevu, a nakon uviđaja osnovni javni tužilac kvalifikovao je ovaj događaj kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

To u MUP-u navode za Insajder. Kako se navodi, odmah po dojavi da gori autobus parkiran na ulazu u Đurđevo, na lice mesta izašli su vatrogasci i policija. Vatrogasci su ugasili požar, dok je policija obezbedila mesto događaja i o svemu obavestila nadležnog javnog tužioca. Nakon završenog uviđaja, koji je obavila novosadska policija, tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično delo iz člana 278. Krivičnog zakonika. Policijska uprava u Novom Sadu, kako se dodaje,