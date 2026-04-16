Stanković: Cilj jačanje nastavničkih fakulteta, nedostaju nastavnici u tim oblastima

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je danas da je strateški cilj pojačavanje rada na nastavničkim fakultetima iz oblasti fizike, matematike, biologije, hemije i geografije, jer u tim naučnim oblastima nedostaju nastavnici.

Radićemo i na tome da sistem visokog obrazovanja intenzivira međunarodnu saradnju, da pravimo zajedničke programe sa renomiranim svetskim univerzitetima, kao i da unapredimo programe razmene profesora i studenata“, rekao je Stanković za RTS. Više od milijardu dinara biće uloženo u rekonstrukciju obrazovnih ustanova, a 600 miliona u digitalizaciju. Kako je rekao sledi rekonstrukcija studentskog doma u Nišu, kao i unapređenje Studentskog centra u Beogradu. Prema