Alkaraz progovorio o odnosu sa Sinerom: Nismo prijatelji, ali se poštujemo! Čini me boljim!

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je da da rivalitet sa Italijanom Janikom Sinerom ima pozitivan uticaj na njegov razvoj, preneli su danas španski mediji. "To je zanimljiva borba za vrh, ali mislim da obojica razumemo da je najvažnije stalno napredovati.

Siner je jedan od igrača koji me čini boljim. Pomaže mi da shvatim svoje slabosti i na čemu treba da radim na svakom treningu i u svakom meču", rekao je Alkaraz, a prenela španska Marka. Drugi teniser sveta je dodao da bi eventualnim osvajanjem turnira u Barseloni mogao da se vrati na prvo mesto na svetu i pretekne Sinera. Alkaraz je naglasio i da među njima vlada međusobno poštovanje, uprkos velikom rivalstvu. "Istina je da imamo dobar odnos. Nije to lično