Amerika šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok! Razmatraju se dve opcije oko Irana

SAD će narednih dana poslati hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok, piše američki list Vašington post pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD.

Oni su Vašington postu rekli da administracija predsednika Trampa uporedo sa blokadom Ormuskog moreuza i pregovorima sa Iranom razmatra mogućnost dodatnih napada ili kopnenih operacija, ako se krhko primirje ne održi. Na nosaču aviona "Džordž H. V. Buš" i brodovima u njegovoj grupi, koja je nedavno krenula ka Bliskom istoku, nalazi se 6.000 vojnika. Nosač ne ide ka Mediteranu, već zaobilaznim putem oko Afrike, kako bi izbegao napade jemenskih pobunjenika Huta,