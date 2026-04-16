Australija povećava izdatke za odbranu: Nisu baš ispoštovali poziv Amerikanaca

Vlada Australije saopštila je danas da će povećati državna izdvajanja za odbranu do tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2033. godine kako bi "odgovorila na najkompleksnije i najopasnije okolnosti od Drugog svetskog rata".

Povećanje izdataka sprovešće se kroz utrošenih dodatnih 14 miliona australijskih dolara u sledeće četiri godine, kao i 53 milijardi dolara u narednih 10 godina, saopštila je Vlada, prenosi agencija Rojters. SAD su pozvale prethodno Australiju da poveća izdvajanja za vojsku na 3,5 odsto BDP. Ti izdaci Australije trenutno iznose dva odsto BDP, a Vlada već radi na povećanju trošenja na 2,33 odsto. Nacrt novog plana za ulaganja Vlada će predstaviti sutra, u okviru