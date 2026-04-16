Beogradski maraton ulazi u istoriju: Evo šta sve treba da znate o jednoj od najdugovečnijih manifestacija u Srbiji

Beogradski maraton prvi put u svojoj istoriji trajaće dva dana, u subotu 18. i nedelju 19. aprila.

U Skupštini Grada Beograda održana je svečana konferencija za novinare povodom najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji. Start polumaratona zakazan je za subotu od 9 časova, trka na 10 kilometara na programu je u istog dana od 18 sati. Centralni događaj, maratonska trka na 42,195 kilometara, počinje u nedelju u 8 časova. Očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država. Ovogodišnji 39. Beogradski maraton je uvertira u jubilarno 40. izdanje, kao i Evropsko