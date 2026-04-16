Evroliga je presekla! Evo ko sudi Partizanu u poslednjoj evroligaškoj utakmici ove sezone!

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 sati u "Beogradskoj areni" dočekuju ekipu Baskonije u meču poslednjeg kola ligaškog dela Evrolige.

Crno-beli su pred poslednju evroligašku utakmicu u sezoni na 16. poziciji sa skorom 15-22, dok je Baskonija jedno mesto ispod i ima učinak 13-24. Evroliga je odredila sudije za utakmicu Partizan - Baskonija, a uloga glavnog arbitra poverena je Nemcu Robertu Lotermozeru kome će pomagati Litvanac Arturas Šukis kao i Izraelac Amit Balak. Lotermozer nije u najboljem sećanju navijačima Partizana jer više puta nisu bili zadovoljni njegovim suđenjem na utakmicama