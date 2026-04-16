Izrael i Liban postigli sporazum o desetodnevnom primirju! Tramp se pohvalio: Bila mi je čast da rešim 9 ratova širom sveta, ovo će biti moj 10! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da su američko-izraelski napadi pogodili „sve strateške ciljeve i strateške kapacitete“ Irana i dodao da će se, „ako bude potrebno, vratiti i ponoviti to“.

Govoreći na komemoraciji u ministarstvu u Tel Avivu, Kac je rekao da se Iran nalazi na „istorijskoj raskrsnici“ i pozvao ga da izabere put „stabilnosti i obnove“ umesto onog koji „vodi u ponor“. „Jedan put vodi ka odricanju od terorizma i nuklearnog oružja i izboru budućnosti stabilnosti i rekonstrukcije, kako predlažu SAD“, rekao je on. „Drugi put vodi u ponor iz kojeg iranski režim neće moći da pobegne.“ Libanski premijer Navaf Salam oglasio se na društvenim