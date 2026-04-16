Izreal i Liban postigli sporazum o desetodnevnom primirju! Tramp se pohvalio: Bila mi je čast da rešim 9 ratova širom sveta, ovo će biti moj 10! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Pošto je američki predsednik Donald Tramp objavio da je dogovoren desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, oglasio se i Hezbolah, militantna grupa koju Iran podržava i koji su bili glavna meta izraelskih snaga.

Visoki zvaničnik grupe rekao je za Rojters da je Hezbolah prethodno obavešten od strane iranskog ambasadora u Libanu da bi primirje moglo da počne večeras. Na pitanje da li će se Hezbolah obavezati na primirje, poslanik Hasan Fadlalah je rekao da je sve povezano sa obavezom Izraela da obustavi sve oblike neprijateljstava. "Primirje je rezultat iranskih diplomatskih napora", rekao je on. Predsednik SAD Donald Tramp napisao je na mreži "Truth" da su Liban i Izrael