Oglasio se kapiten Sportinga, njegova izjava će razbesneti navijače Arsenala: Otkrio je zašto je meč bio dosadan, ovo su pravi razlozi!

Kapiten fudbalera Sportinga iz Lisabona Morten Julman rekao je da je Arsenalova taktika odugovlačenja učinila dosadnom revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona.

Trener Arsenala Mikel Arteta pohvalio je ekipu jer se prvi put u klupskoj istoriji drugu godinu uzastopno plasirala u polufinale Lige šampiona. Kapiten portugalske ekipe upitan je da li je bolja ekipa prošla u polufinale. "Mislim da je bila ravnopravna utakmica, a rezultat prve utakmice koju smo izgubili otežao je odlazak na Emirate i pobedu, posebno jer ne gube često kod kuće i znali smo da će biti teško. Ali utakmica je bila niskog inteziteta i bez ritma, bez