Pre 680 godina Srbija je postala carstvo: Dušan Silni je našu zemlju izveo na tri mora, a njegov zakonik je predviđao surove kazne za ova dela

Jedan od najmoćnijih srpskih vladara u istoriji car Dušan Silnikrunisan je za cara na Vaskrs 16. aprila 1346. (6854) godine u prestonici Skoplju.

Srbija je tada, kao najmoćnija balkanska država, uzdignuta u rang carstva, a krunisanje je obavio patrijarh Joanikije II, koji je bio rodom iz Prizrena. Tri godine posle uspostavljanja carstva, 1349. godine na velikom saboru u Skoplju objavljen je Dušanov zakonik, kojim je uzakonjeno srpsko carstvo i srpska crkva. Tada je proklamovan glavni deo, prvih 135 članova, a ostatak od 201 člana donet je šest godina kasnije. Veliki udeo u izradi Dušanovog zakonika imao je