Rusija će Azerbejdžanu platiti odštetu za rušenje putničkog aviona Azerbejdžan erlajnsa (AZAL) u decembru 2024.godine.

Avion se srušio dok je ruska protivvazdušna odbrana odbijala napad ukrajinskih dronova na region Kavkaza. Azerbejdžanska letelica na putu od Bakua za Grozni srušila se ujutro 25. decembra 2024. godine, u blizini Aktaua, u Kazahstanu. Poginulo je 38 ljudi, dok je 29 preživelo. Baku je odmah saopštio da se avion srušio "kao rezultat spoljašnjeg uticaja". Moskva je dugo negirala da je dejstvo njenog PVO sistema bio uzrok obaranja aviona, ali je skoro godinu dana