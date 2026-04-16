Si Đinping sastao se sa predsednikom Vijetnama: Razgovarali o bilateralnoj saradnji i zajedništvu u socijalizmu (foto)

Predsednik Kine Si Đinping pozvao je danas Vijetnam da daje prioritet unapređenju infrastrukturne povezanosti sa Kinom i da dve zemlje pojačaju saradnju u oblastima poput veštačke inteligencije i proizvodnje poluprovodnika, preneli su državni mediji.

On je to rekao nakon sastanka sa novoizabranim predsednikom Vijetnama To Lamom. Televizija CCTV je prenela da je Si Đinping branio socijalistički sistem i vođstvo Komunističke partije kao glavni strateški interes dvojice zvaničnika, odnosno dve zemlje. On je takođe pozvao obe strane da ostanu posvećene i samouverene u svoj put, bez menjanja pravca, navodi televizija. Lam je rekao da će Vijetnam gledati na razvoj odnosa sa Kinom kao na strateški izbor i prioritet.