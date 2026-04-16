Šta to pravi Severna Koreja? Šef IAEA potvrdio naglo povećanje produktivnosti reaktora od pet megavata u nuklearnom kompleksu Jongbjon

Severna Koreja je napravila "veoma ozbiljne" pomake u proizvodnji nuklearnog naoružanja i moguće je da otvori novi pogon za obogaćivanje uranijuma, saopštila je danas Agencija Ujedinjenih nacija (UN) za atomsku energiju (IAEA).

Šef IAEA Rafael Grosi potvrdio je u Seulu naglo povećanje produktivnosti reaktora od pet megavata, jedinice za reprocesiranje i drugih objekata u nukleranom kompleksu Jongbjon, prenosi agencija Rojters. Procenjuje se da nuklearni program Severne Koreje broji nekoliko desetina bojevih glava, rekao je Grosi novinarima, govoreći o rastućoj aktivnosti delova jednog od postrojenja. "Sva ta aktivnost ukazuje na ozbiljno povećanje nuklearnih mogućnosti Severne Koreje",