Tokom "Spid maratona" otkriveno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine: Vozači divljali po putu, ali saobraćajci su bili na pravom mestu! (foto)

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja "Speed Marathon", koja je u sredu istovremeno realizovana širom Evrope, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji otkrili su ukupno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine.

Kontrola brzine sprovođena je neprekidno, tokom 24 časa, na ukupno 865 kontrolnih tačaka širom zemlje, uključujući više od 400 lokacija koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova predložili građani. - Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi sačuvali svoj i tuđe živote - navedeno je iz ministarstva policije. Iz Ministarstva su još jednom podsetili da se akcija pojačane kontrole saobraćaja nastavlja do nedelje,
Povezane vesti »

Tokom vaskršnjih praznika 10 saobraćajnih nezgoda u Kragujevcu

Tokom vaskršnjih praznika 10 saobraćajnih nezgoda u Kragujevcu

RTK pre 36 minuta
Na putevima u Čačku i okolini saobraćajna policija otkrila više od hiljadu prekršaja

Na putevima u Čačku i okolini saobraćajna policija otkrila više od hiljadu prekršaja

Morava info pre 1 sat
Saobraćajna policija: 13 000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine – Jedna osoba stradala, 31 povređena u 85 saobraćajnih…

Saobraćajna policija: 13 000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine – Jedna osoba stradala, 31 povređena u 85 saobraćajnih nesreća u Srbiji

ObjektiVa pre 1 sat
Akcija pojačane kontrole saobraćaja "Speed Marathon": Otkriveno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine u Srbiji

Akcija pojačane kontrole saobraćaja "Speed Marathon": Otkriveno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine u Srbiji

Newsmax Balkans pre 1 sat
Otkriveno čak 8.686 prekršaja prekoračenja brzine za samo 24 sata tokom akcije "Speed Marathon" u Srbiji

Otkriveno čak 8.686 prekršaja prekoračenja brzine za samo 24 sata tokom akcije "Speed Marathon" u Srbiji

Telegraf pre 1 sat
Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji 8.686 prekršaja

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji 8.686 prekršaja

Pressek pre 3 sata
Otkriveno skoro 8.700 prekršaja širom zemlje: Nastavlja se akcija MUP-a, evo do kada

Otkriveno skoro 8.700 prekršaja širom zemlje: Nastavlja se akcija MUP-a, evo do kada

Mondo pre 2 sata
(BLOG) Druga sednica Skupštine: Opozicija tvrdi da je 40 tačaka "dimna zavesa" i beg od rasprave o nepoverenju Vladi

(BLOG) Druga sednica Skupštine: Opozicija tvrdi da je 40 tačaka "dimna zavesa" i beg od rasprave o nepoverenju Vladi

N1 Info pre 6 minuta
Druga redovna sednice Skupštine, 40 tačaka dnevnog reda; Za sednicu o nepoverenju vladi nije bilo kvoruma

Druga redovna sednice Skupštine, 40 tačaka dnevnog reda; Za sednicu o nepoverenju vladi nije bilo kvoruma

RTV pre 1 minut
Prva bez kvoruma, druga počela nesmetano Sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 40 tačaka (video)

Prva bez kvoruma, druga počela nesmetano Sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 40 tačaka (video)

Blic pre 6 minuta
Nestorović: Ovo nije dnevni red, nego dimna zavesa da se izbegne rasprava o nepoverenju Vladi

Nestorović: Ovo nije dnevni red, nego dimna zavesa da se izbegne rasprava o nepoverenju Vladi

Danas pre 1 minut
Šef češke diplomatije: Pitanje KiM je srpsko i regionalno, ne međunarodno

Šef češke diplomatije: Pitanje KiM je srpsko i regionalno, ne međunarodno

RTS pre 6 minuta