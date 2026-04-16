Tramp je upravo razgovarao sa ovim liderom prvi put od početka rata. Najnoviji diplomatski potez lidera SAD! Predsednik Libana odbio da razgovara sa Netanjahuom

Od najnovijeg Hronološki Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa predsednikom Libana, Džozefom Aunom, rekla su dva libanska zvaničnika novinskoj agenciji Rojters.

Izgleda da je to prvi poziv između dva lidera od početka rata u Iranu. Poziv je najnoviji diplomatski potez dok se zamah ka prekidu vatre u Libanu jača. U utorak su izraelski i libanski zvaničnici održali razgovore u Vašingtonu o sukobu, što je prvi put da su dve zemlje to učinile od 1993. godine. Izraelska vojska se danas sprema za prekid vatre u Libanu, rekli su vojni zvaničnici izraelskom dnevnom listu Harec. Visoki komandanti IDF-a dobili su instrukcije da