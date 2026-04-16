Bez diskusije o nepoverenju Vladi u Skupštini, opet nema kvoruma

Sednica Narodne skupštine, zakazana za 10 časova jutros, na kojoj je trebalo da se diskutuje o nepoverenju Vladi na predlog opozicije, odložena je za 12 časova jer je u sali bilo samo 20 poslanika. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić tvrdi da će vlast, nakon rasprave o drugih 40 tačaka, obezbediti kvorum i za diskusiju o nepoverenju Vladi.

Ovo je drugi put da se odlaže sednica Narodne skupštine, na čijem se dnevnom redu nalazila diskusija o nepoverenju Vladi zbog slučaja Generalštab. Pošto nisu hteli o tome da raspravljaju, poslanici vlasti su juče napustili salu nakon intoniranja himne. Zahtev da se ova tačka stavi na dnevni red došao je od 62 opoziciona poslanika, koji su to zahtevali zbog, kako su naveli, sumnje da su članovi Vlade bili umešani u aferu Generalštab. Predlog o izglasavanju