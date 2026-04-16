"Slobodno mogu da kažem, gore nije moglo": Srbija očajna nakon žreba koji nas je poslao u grupu smrti

Ženska reprezentacija Srbije odmeriće snage sa selekcijama Švedske, Nemačke i Slovačke na Evropskom prvenstvu u decembru! Voljom žreba, odlučeno je da se naše devojke nađu u F grupi, a mečeve preliminarne runde odigraće u Bratislavi.

Može se slobodno reći da je naš tim smešten u najtežoj mogućoj grupi, sa najjačom ekipom iz drugog šešira, Nemačkom. Takođe, nema sumnje da će naše reprezentativke imati pakleno težak posao na ovom šampionatu, kad je reč o plasmanu u narednu rundu. Selektorka državnog tima, Sandra Kolaković je posle žreba istakla: "Žreb nam nije bio naklonjen, jer smo dobili najtežu moguću grupu. Želimo da pravimo reprezentaciju za budućnost i ne znamo da li ćemo pretrpeti još neke