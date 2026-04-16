"Ti izađi napolje, ovo ne treba da čuješ": Florentino Perez napravio haos u svlačionici Reala

Real Madrid je posle poraza 4:3 od Bajerna iz Minhena ispao u četvrtfinalu Lige šampiona, a sada su španski mediji istakli da je Florentino Perez posle meča upao u svlačionicu besniji nego ikada.

Navodno je nakon poraza zamolio Ardu Gulera da napusti svlačionicu, a onda je napao najveće zvezde tima. "Mnogi od vas nisu ispunili svoje obaveze", rekao je Florentino Perez, ali je to najmanje što im je rekao. Navodno je prvo rekao "Arda, ti izađi napolje", a onda je počeo tiradu. "Jedna sezona bez trofeja u Real Madridu je neuspeh. Dve sezone zaredom bez trofeja je apsolutno neprihvatljivo. Cenim vaš trud danas, ali kada pogledamo celu sliku ova sezona je veliko