Toplo i sunčano, a onda nagli obrt: Stižu pljuskovi i zahlađenje, moguć je i sneg (Mapa)

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 24 stepena.

U pojedinim delovima zemlje, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, posle podne moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Tokom vikenda zadržaće se pretežno sunčano vreme, uz tek povremeni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Padavine se uglavnom ne očekuju, a temperature će ostati u granicama prijatnog prolećnog vremena. Detaljan razvoj vremena pogledajte u galeriji radarskih snimaka ispod: Već u ponedeljak dolazi do promene